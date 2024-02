Il derby lombardo La Cremonese è d’argento vivo Crisi Lecco | quarto ko consecutivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) di Fulvio D’EriUn gol su rigore del bomber Coda regala allala vittoria nelcole la seconda piazza dietro al Parma. Per blucelesti, invece, arriva la quarta sconfitta consecutiva e l’ultimo posto in solitaria. La partita è stata decisa da un episodio, lo sfortunato fallo di mano di Frigerio all’inizio della ripresa. Ma lanon ha rubato nulla mostrando grande compattezza. Nei primi minuti del match da segnalare lo striscione esposto dalla curva delin ricordo dei due giovani tifosi morti nella nottata in un tragico incidente stradale. Poche le emozioni nei primi 45’ minuti. Al 14’vicino al gol. Punizione sulla trequarti di Crociata, Caporale salta più alto di tutti ma il suo colpo di testa finisce a lato di un ...