Il Derby d' Italia è nerazzurro | l' Inter allunga sulla Juve

L’Inter batte la Juventus a San Siro, si aggiudica il Derby d’Italia e vola a +4 in campionato sui bianconeri con una gara in meno. Un autogol di ... (sportface)

Un autogol di Gatti decide il derby d'Italia in favore dell'Inter. La squadra di Inzaghi, grazie all'autorete del difensore della Juve, si assicurava tre punti fondamentali per ...MILANO - L'Inter batte 1-0 la Juventus nell'atteso big match di San Siro: decisivo un autogol di Federico Gatti nel primo tempo. La compagine nerazzurra parte subito forte, andando alla conclusione ...Derby d'Italia, social impietosi: Inter, scatto felino per lo Scudetto · Bremer, straordinario salvataggio su Thuram: scivolata decisiva in Inter-Juve · Alisson da incubo, doppia papera incredibile e ...