Il Comune di Caserta alla Borsa Internazionale del Turismo BIT di Milano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 4 febbraio 2024). Ildiparteciperàdel(BIT), in programma afino a martedì 6 febbraio. L’Amministrazione sarà presente con il Sindaco, Carlo Marino (che è già a, dove oggi, in qualità di Presidente di ANCI Campania presenterà gli eventi che si svolgeranno in Campania assieme al Presidente della Regione, Vincenzo De Luca) e il Vicesindaco e Assessore agli Eventi, Emiliano Casale. Domani, lunedì 5 febbraio alle ore 15, presso la “Allianz-MiCo” –Congressi (Padiglione 3 – Stand Regione Campania), ci sarà una conferenza stampa interamente dedicata asua provincia, nel corso della quale il Sindaco Carlo Marino e ...