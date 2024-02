Il colore viola | recensione | un musical dal grande cast

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lade Il, adattamento cinematografico deldi Broadway The Color Purple, che può contare su un: le attrici Fantasia Barrino, Danielle Brooks e Taraji P. Henson sono magnifiche. Tutti conosciamo Ildi Steven Spielberg, film che ha reso Whoopi Goldberg una star e lanciato Oprah Winfrey, all'epoca al debutto come attrice. Adattamento del romanzo di Alice Walker, premiato con il Pulitzer, la storia di Celie, donna nera dall'esistenza durissima, ambientata a inizio '900, in Georgia, ha ora una nuova vita grazie alla versione cinematografica deldi Broadway The Color Purple. Ladi Il2023 parte da ...