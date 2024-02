Il cartone Netflix che tutti gli adulti dovrebbero guardare

(Di domenica 4 febbraio 2024) Suc'è un nuovoanimato della Dreamrworks. È uscito senza farsi troppo notare ma ha tanto da dire, soprattutto a chi i cartoni non li guarda più perché cresciuto. Si intitola Orion e il buio e non fatevi ingannare dall'apparenza, non è una storiella per bambini, o meglio, non solo...

In questo momento il film di Netflix di cui tutti parlano, e anche molto bene (con 9.1 di gradimento su Rotten Tomatoes), non è né The Killer di ... (gqitalia)

Su Netflix c'è un nuovo cartone animato della Dreamrworks. È uscito senza farsi troppo notare ma ha tanto da dire, soprattutto a chi i cartoni non li guarda più perché cresciuto. Si intitola Orion e i ...Tuttavia, questo momento di crisi non è passato inosservato ai dipendenti della Archewell che stanno iniziando piano piano a cercare nuove occupazioni. Tra gli ultimi a dare le dimissioni il manager ...Netflix ha pubblicato un video che mostra in anteprima le serie e i film in arrivo nel 2024. Tra gli show di alto profilo in arrivo quest’anno ci sono The Night Agent Stagione 2, la sesta e ultima sta ...