Il Carnevale di Basilea | maschere a lume di lanterna

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nel cuore della Svizzera, tra le pittoresche strade di, si svela uno dei carnevali più affascinanti e tradizionali d’Europa: ildi. La sua unicità e la sua qualità hanno fatto sì che diventasse patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO. Questo evento trasforma la tranquilla città sulle rive del Reno in un tripudio di colori, musica e festa. Ildiè un’esperienza unica che attrae visitatori da tutto il mondo con la sua combinazione di tradizione e spettacolo. Le celebrazioni iniziano ufficialmente il Lunedì Grasso alle 4 del mattino con il famoso “Morgestraich”. In questo momento magico, le luci della città si spengono e le strade si illuminano con grandi e colorate lanterne, creando un’atmosfera surreale e misteriosa. Morgestraich Il ...

I preparativi per i vari eventi carnascialeschi prendono il via in tutta la Svizzera: da Friburgo a Berna a Basilea l'agenda è fitta di eventi. La stagione del carnevale prende il via questa settimana ...Carnevale 2024: il periodo più pazzo dell'anno è arrivato. Da Venezia alla Basilicata, da Viareggio a Basilea, ecco i carnevali più belli e divertenti ...