Il cambiamento climatico rivoluziona il turismo Ecco cosa sta succedendo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Milano, 4 Febbraio 2024 - Secondo i dati di Copernicus Climate Change Service il 2023 è stato l'anno più caldo di sempre con l’aumento delle temperature medie modifica criteri, tempi, modalità e costi di vacanza, al mare, in montagna, nell’outdoor, nelle città d’arte, nei siti archeologici e museali, etc. La “forzante calore”, cioè il progressivo aumento delle temperature medie incide profondamente sul settore. Il, infatti, è una delle attività di interesse Paese maggiormente esposte, perché l’Italia è al centro dell’“hot spot mediterraneo” nel quale gli eventi climatici estremi sono accelerati del 20%. La ricerca dell'Enit In Bit Enit presenta i primi risultati della ricerca “Climate-sensitive": il progetto di ricerca ha il duplice scopo di analizzare e misurare l’impatto dell’emergenza climatica nei comportamenti della ...