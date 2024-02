Il benvenuto ai nuovi cittadini | Informazioni e prodotti utili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un supporto in più per le famiglie del territorio: è stata rinnovata, anche nel 2024, l’iniziativa del Comune di Molinella di consegnare alla famiglie deinati il "baby kit" quando questi vengono registrati all’anagrafe della Casa Comunale. "È un’attenzione che da qualche anno dedichiamo ai bambini e alle bambine molinellesi nei loro primi giorni di vita – dichiara l’assessora alle Politiche per l’infanzia Letizia Fattori –, affinché possa essere un primo punto di riferimento, una mappa, delle possibilità che i neo genitori hanno sul nostro territorio in termini di servizi presenti all’interno della nostra comunità". Il kit contienesui servizi, a partire dal nido comunale, alla presenza dei parcheggi rosa e alle attività in biblioteca passando per leper le vaccinazioni nei ...