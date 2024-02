Il bacio tra Perla e Federico per punzecchiare Mirko | la confessione di Massimiliano Varrese VIDEO

(Di domenica 4 febbraio 2024)ha ammesso di aver inserito iltranel suo corto per avere una reazione daL'articolo proviene da Novella 2000.

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si è venuta a creare un'intesa sempre più forte. Non appena ne hanno l'occasione, infatti, i due adorano ... (tvpertutti)

Ad Un posto al sole , Riccardo Crovi farà un incontro inaspettato che potrebbe non solo minare la stabilità del suo legame con Rossella Graziani, ma ... (tvpertutti)

La seconda città estone, sede della prestigiosa università, ha presentato circa mille eventi per celebrare il suo anno da capitale della cultura ...Oggi alle 17 al Teatro Sanzio di Urbino si terrà lo spettacolo "Rosaspina. Storia di un bacio" promosso da Amat. La fiaba, raccontata attraverso danza, parole in rima e video, offre emozioni e la poss ...Da un po’ di tempo il tema dell’alta velocità in Calabria occupa spesso le scene dell’informazione e accende dibattiti tra esponenti della politica e della società civile locale. Ciò che ci lascia un ...