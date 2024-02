Ieri missili in Yemen Colpite basi Houthi Mosca contro Biden | Allarga il conflitto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) ROMA Il clima in Medio Oriente si fa sempre più incandescente.in tarda serata nuovi raid americani, stavoltalo, ai quali hanno partecipato anche mezzi britannici. Gli obiettivi colpiti, secondo quanto riferisce la CNN citando funzionari Usa, sono almeno 30 in 10 localita’ dello. Si e’ trattato di attacchi con aerei da combattimento. Sono stati colpiti centri di comando ello, un deposito sotterraneo di armi oltre ad alcunidestinati a colpire le navi nel Mar Rosso. I raid disi aggiungono a quelli di venerdì in Siria e Iraq, che avevano provocato un innalzamento preoccupante della tensione. Hamas e Siria hanno protestato ad alzo zero. E soprattutto l’Iraq, paese che ospita...