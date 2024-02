Iannace | condanna definitiva | ‘fiume‘ di solidarietà | forza Carlo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl dottor, stimato medico chirurgo specializzato nelle cure delle patologie tumorali, primario della Breast Unit all’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, è statoto in viadalla Cassazione nell’ambito del processo ” Welfare”. Il processo partito nel 2016 vedeva il primario accusato delle ipotesi di falso e peculato rispetto a presunte irregolarità su operazioni di chirurgia estetica fatte passare per interventi di ricostruzione post patologie tumorali per le quali l’Azienda ospedaliera avrebbe incassato rimborsi non dovuti e i medici coinvolti i relativi premi di produttività. Una pena, quella che dovrà scontareche, dopo un primo annullamento con rinvio alla Corte di Appello, è stata rideterminata in tre anni, un mese e 20 giorni ...