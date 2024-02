IA e Big Tech | una superbolla pronta a scoppiare Titoli di qualità e green | come salvare i propri soldi

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 4 febbraio 2024) Jeremy Grantham, uno degli esperti più importanti in ambito “bolle finanziarie”, co-fondatore e stratega degli investimenti a lungo termine dei fondi Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., dall’alto dei suoi 85 anni mette in guardia suiUSA che stanno “tirando di più”. In una recente intervista su ThinkAdvisor, sito di settore, spiega"il mercato azionario avrà un anno difficile". I margini di profitto delle società americane sono ai massimi storici, rispetto ai rivali stranieri, creando una situazione di "doppio pericolo" per le azioni in cui potrebbero diminuire non solo gli utili. Segui su affaritaliani.it