I trattori puntano su Roma | dal presidio di Arezzo in 250 pronti a partire

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – Partiranno lunedì 5 febbraio alle sette, destinazioneNord, i circa 250in sosta aldi Foiano della Chiana () vicino al noto outlet Valdichiana Village. L’intento degli agricoltori, che da giorni portano avanti la loro protesta, è quello di raggiungere un nuovonella zona settentrionale della Capitale e proseguire così la battaglia articolata in dieci punti contro le direttive della comunità europea. "Raggiungeremotramite la via Cassia – spiega uno dei portavoce, il lombardo di Desenzano sul Garda Andrea Papa –. L’obiettivo è quello di convogliare più mezzi possibile”. Oggi giornata di pausa e di raccolta di ulteriori adesioni. Durante questa settimana dii lavoratori del ...

Tantissimi i trattori radunatisi nel piazzale antistante il “Ristorante Punto bianco” per far sentire la loro voce a livello regionale, nazionale e internazionale ...Adesso il corteo punta su Roma: lunedì sera verrà comunicata la data in cui si presenteranno nella capitale, ha detto il leader della rivolta Danilo Calvani. All'inizio ci saranno solo loro senza i ...Domenica di cortei da Nord a Sud. Bloccati i caselli dell’A1 nel Lazio e in Campania. Invaso il centro di Pavia, tra gli appalusi della gente. A Palermo lanciata una manifestazione per San Valentino ...