I sette stupratori della 13enne di Catania ospiti nei centri di accoglienza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Urla ed emette gridi strazianti: ma nessuno la sente. Se non il suo fidanzato, 17enne, che però può solo assistere inerme – perché immobilizzato - allo stupro dell'adolescente di 13 anni diperpetrato daragazzi di origine egiziana di età compresa fra i 15 e i 19 anni. Erano le 19.30 del 30 gennaio 2024, e nella catanese Villa Bellini una ragazzina si stava dimenando per sfuggire alla morsa dei due, mentre gli altri 5 guardavano tenendo fermo il fidanzato. “Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare”, ma nessun passante può intervenire per salvarla, perché a quell'ora il parco è vuoto. Sono queste le parole di disperazione pronunciate dalla vittima, raccontate agli inquirenti. “Gli chiedevamo di lasciarmi stare, io e il mio ragazzo, ma continuavano a toccarmi”, senza scampo. L'agguato, ...