I protocolli del Careggi di Firenze? Un' operazione ideologica sulla pelle dei bambini

L’Italia continua ad essere un paese di destinazione e transito per un numero significativo di persone che migrano, molte delle quali sono vulnerabili alla tratta di esseri umani Il ...Palermo - In attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche nel c ...A seguito di un analogo uso contestato della Safety Car in un evento dell'International GT Open a Spielberg in settembre, la Corte d'Appello Internazionale della FIA ha dichiarato che sarebbe stato ...