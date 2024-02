I pantaloni di velluto bianco “guideranno” tutto il 2024

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tra le tendenze spopolate nelsicuramente idi. Un trend che ci accompagna già dal 2023, ma in quest’anno ritrova la preferenza delfra le colorazioni più in voga. E se questo capo ha dominato gennaio, pare non ci siano dubbi sul suo ritorno anche a fine anno. Tra i tessuti che permettono di resistere alle basse temperature e che, allo stesso tempo, preparano all’arrivo delle stagioni più calde si può trovare senza dubbio il. Questo, in particolare, si è aperto con un capo ricercatissimo (nelle sue molteplici varianti): idi. Un capo semplice, caldo e che tra i suoi risvolti presenta anche quello chic. Adatto a diverse circostanze, il pantalone di ...

Versatile, chic e sempre di tendenza, il completo in velluto ha mille identità, tutte accomunate da una particolare caratteristica: l’eleganza. Il tailleur di velluto giacca e pantaloni, non smette ma ...La camicia blu: da quella over in seta a quella Oxford classica, come abbinare un capo che non si può fare a meno di avere nell’armadio.Di fantozziana memoria, ma decisamente più eleganti. I pantaloni ascellari perdono le bretelle e non sono mai stati così chic. Nelle nuove vesti, hanno persino il pregio di sfinare i fianchi e ...