I granata fanno harakiri

(Di domenica 4 febbraio 2024) REGGIANA 1 FERALPISAlò 1 REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi (15’st Portanova), Crnigoj (38’pt Kabashi), Bianco, Pieragnolo (15’st Pajac); Melegoni (32’st Varela), Girma; Antiste. A disp.: Sposito, Satalino, Cigarini, Gondo, Reinhart, Libutti, Blanco, Szyminski. All.: Nesta FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella (35’st Pilati); Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (25’st Manzari), Felici (25’st Tonetto); Butic, Compagnon (12’st Zennaro). A disp.: Liverani, Volpe, Krastev, Sau, Hergheligiu, Attys, La Mantia, Pietrelli. All.: Zaffaroni Arbitro: Massimi di Termoli (Vigile e Arace; IV ufficiale Nigro; Var Maggioni, Avar Pagnotta) Reti: Kabashi (R) al 34’st, Balestrero (F) al 50’st. Note: spettatori 8059, per un incasso lordo di 84.339,45 euro. Ammoniti: Girma, Bianco e Ceppitelli. Espulsi Fiordilino (F) al ...