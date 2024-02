I conflitti d' interesse di Conte svelati da Renzi Furbizie ai tempi del Covid?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pubblichiamo in esclusiva un estratto dell'ultimo libro di Matteo, "Palla al centro" (*) che il leader di Italia Viva presenterà domani a Roma alle ore 18,30 all'Auditorium Parco della Musica.ha proposto una legge sulle incompatibilità – che lui chiama «legge sul conflitto di» dimostrando di avere poca dimestichezza con questo tema, pur avendo interessanti esperienze in materia – che prevederebbe la mia impossibilità di partecipare ad alcuni board o alcuni eventi. Credo che molto nasca dai sondaggi e qualcosa anche dalla legittima amarezza per il fatto che in questi consessi invitano me e non lui. Perché è facile dire: «Io a queste cose non vado». Per forza: se non ti chiama nessuno non è che ti puoi imbucare. Ma io ci sto, mi va bene anche votare la legge che propone, una legge che ...