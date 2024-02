Houthi | risponderemo ad aggressione Usa

(Di domenica 4 febbraio 2024) 0.30 "Il bombardamento da parte della coalizione angloamericana di un certo numero di province yemenite non cambierà la nostra posizione".Così su X al-Bukhaiti dell'ufficio politico degli. Le operazioni militari "contro Israele continueranno fino a quando i crimini di genocidio a Gaza non saranno fermati e l'assedio non sarà tolto,non importa quanto costi il sacrificio", si legge nel tweet. "L'americano britannica contro lo Yemen non rimarrà senza risposta, e andremo incontro a un'escalation con un'escalation"

Gli Stati Uniti avevano annunciato un attacco su larga scala e a più livelli contro i gruppi affiliati all'Iran e hanno mantenuto la promessa non solo colpendo in Iraq e in Siria ..."Questi attacchi di precisione – si legge nella nota – hanno l'obiettivo di perturbare e degradare le capacità utilizzate dagli Houthi per minacciare il ...Sei giorni fa, un attacco con droni ha ucciso tre soldati americani in una base in Giordania. Gli Stati Uniti hanno accusato dell'attacco le milizie sostenute dall'Iran in Iraq.