Hockey Sarzana sfata il tabù e conquista la pista di Grosseto

(Di domenica 4 febbraio 2024)(La Spezia) 4 febbraio 2024 - Un grandeGamma Innovation ritrova il filo del successo nel campionato di serie A1 andando a espugnare la sempre difficiledelimponendosi con il punteggio di 6 a 1. Dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco 2 a 1 i rossoneri diretti dal tecnico Paolo De Rinaldis hanno dominato la scena nella ripresa portandosi a casa tre punti preziosissimi sia per consolidare il terzo posto in classifica che per affrontare con lo spirito giusto i prossimi impegni per conservare il terzo posto oltre a quello di metà mese di Ws Europa Cup. Gli altri risultati: Giovinazzo-Valdagno 1-2; Sandrigo-Breganze 4-3; Bassano-Follonica 2-3; Forte dei marmi-Montebello 9-3; Trissino-Monza 7-3. Ha riposato Amatori Wasken Lodi. Classifica: Forte dei ...

GROSSETO - Secondo scivolone casalingo stagionale per il Circolo Pattinatori Edilfox, superato 6-1 alla pista Mario Parri da un Gamma Sarzana in grande ...Grosseto: Secondo scivolone casalingo stagionale per il Circolo Pattinatori Edilfox, superato alla pista Mario Parri (6-1) da un Gamma Sarzana in grande serata, che ha messo costantemente in difficolt ...L'Hockey Sarzana Gamma Innovation cerca di riprendersi dopo la sconfitta in Coppa Italia e puntare al terzo posto in classifica. La trasferta a Grosseto diventa cruciale per difendere la posizione. Il ...