Hockey pista La Scandianese strapazza Modena Oggi tocca alla Bdl

Il sabato sera dell'ICE Hockey League regala alle squadre italiane coinvolte nella serata di partite in programma risultati altalenanti. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Master Round Larga ...Ancora una gara esterna per gli Snipers TecnoAlt in serie B. Domani alle 17 primo ingaggio nella tana del Viareggio. Il quintetto di Martina Gavazzi, che si è rimessa dopo l’influenza che le ha fatto ...Prima trasferta del campionato in Veneto per il gruppo di Campanati, che punta al quinto successo consecutivo per difendere un primato in classifica che inizia da una retroguardia di ferro ...