Highlights Scafati-Pesaro 83-82 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilcon glidi, sfida valida come 19^ giornata dellaA1di. Vittoria importante per la squadra di casa, che con un grande ultimo quarto riesce a prevalere 83-82. Miglior marcatore è Alessandro Gentile con i suoi 22 punti. Perennesima sconfitta, la sesta consecutiva. SportFace.

Gli Highlights del match Scafati-Trento , valido per la 14esima giornata di Serie A1 di basket 2023 / 2024 . La sfida si è conclusa con la vittoria per ... (sportface)

Pesaro spreca un brutto contropiede ma per due volte Mockevicius ferma Gamble. 40-44 il punteggio all'intervallo. Per Scafati 8 Gamble, 7 Rossato, per Pesaro 9 McDuffie, 8 Bamforth I primi punti della ...Gentile sblocca la Givova con due liberi. Ma la VL continua a produrre punti e Toté mette a referto il nuovo +5. Recupero Scafati, alzata per la schiacciata di Gamble. L'ex Virtus subisce la rapidità ...Tutto quello che è successo sui parquet nella diciottesima giornata della Regular Season: i risultati, la classifica ed highlights ...