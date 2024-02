Highlights e gol Inter-Juventus 1-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la ventitreesima giornata di. Al Meazza avvio prepotente dei nerazzurri, che spingono e avvolgono trovando anche alcune occasioniessanti, poi due contropiedi all’improvviso dei bianconeri, Vlahovic ne spreca malamente uno dei due, quindi il vantaggio dei padroni di casa con l’autogol di Gatti in un momento in cui le due squadre si stavano “riposando”. Nella ripresa le squadre si allungano tantissimo e ci sono occasioni da una parte e dall’altra, ma di certo più per i nerazzurri. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

E invece no, abbiamo fatto un goal e siamo andati al secondo tempo sul 2-3. Abbiamo avuto il pallino del gioco e Abbiamo creato tante situazioni per far gol. Peccato, c’è rammarico. Stiamo rosicando ...Allo stadio “Tre Fontane” di Roma, la formazione capitolina supera 3-1 la Juventus allungando il vantaggio in classifica a più 8 punti. In gol per le bianconere Thomas a tempo ormai scaduto.Arsenal - Liverpool 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventitreesima giornata di Premier League 2023/24.