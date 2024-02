Highlights e gol Atalanta-Lazio 3-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per la ventitreesima giornata di. Avvio di prepotenza della Dea che al quarto d’ora la sblocca grazie alla girata di Pasalic, tutto solo nel cuore dell’area di rigore. Il raddoppio degli orobici è su rigore, trasformato da De Ketelaere, che segna pure un gran gol nel secondo tempo per il tris con doppietta personale. Su rigore accorciano i biancocelesti, segna Immobile. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

