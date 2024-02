Hazard su Ronaldo | “Se fossi stato come lui mi sarei bruciato E tecnicamente…”

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’attaccante belga, dopo essersi ritirato, è tornato a parlare della sua carriera, paragonandosi al campione portoghese Edensenza dubbio uno dei migliori calciatori dell’ultimo decennio. L’attaccante belga ha scritto la storia di questo sport soprattutto in Inghilterra, con la maglia del Chelsea, dove si è affermato tra i più grandi talenti d’Europa. Nel 2019, poi, si è trasferito al Real Madrid, orfano da un anno di Cristianoche era andato in Italia, alla Juventus, dopo aver vinto la Champions League. Edencon la maglia del Real Madrid (Ansa) – Cityrumors.itDa lui ci si aspettava molto, ma i tantissimi infortuni e la sua forma tutt’altro che perfetta non gli hanno consentito di performare al massimo. In Spagna ha vissuto uno dei momenti più brutti della sua carriera, che l’hanno portato ...

In una lunga intervista a France Football, l'ex giocatore analizza i momenti salienti della sua carriera: "Non ne potevo più di Conte" ...Che il suo rapporto con il cibo non fosse dei migliori non era un mistero e ad ammetterlo è lo stesso Eden Hazard. L'ex calciatore belga, che al Real Madrid è stato spesso ...Eden Hazard si è ritirato dal calcio giocato e si è aperto a 360 gradi a France Football, cui ha raccontato gioie, dolori e aspettative non mantenute durante.