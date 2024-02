Hamilton alla Ferrari dal 2025 | “Giorni pazzeschi | sono incredibilmente fortunato”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Londra – “statie pieni di una serie di emozioni. Ma come tutti sapete, dopo 11 anni incredibiliMercedes-Amg Petronas F1 Team, è arrivato il momento per me di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e mi uniròScuderianel. Mi sento, dopo aver realizzato con Mercedes cose che avrei potuto solo sognare da bambino, di avere ora la possibilità di realizzare un altro sogno d’infanzia. Guidare in rosso”.le parole di Lewissul suo profilo Instagram dopo l’annuncio del suo passaggio nelScuderia di Maranello. “Mercedes è stata una parte importante della ...

In testa alla sua gara fin da metà del primo giro, Mathieu Van der Poel è andato a prendersi la sua sesta maglia iridata da campione del mondo di ciclocross dominando la prova svoltasi nella ...Se il mercato calcistico di gennaio si è appena concluso, e quello della Formula 1 ha regalato un sosprendente passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari ...sembra per ora non interessare alla Rai, a ...Londra – “Sono stati giorni pazzeschi e pieni di una serie di emozioni. Ma come tutti sapete, dopo 11 anni incredibili alla Mercedes-Amg Petronas F1 Team, è arrivato il momento per me di iniziare un n ...