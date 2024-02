Hamas prende altro tempo | “Presto risposta a proposta su tregua e ostaggi”

(Di domenica 4 febbraio 2024) (Adnkronos) –ancorasulladie rilascio degli. I leader stanno esaminando l'accordo elaborato da Israele, Qatar, Egitto e Stati Uniti, ma è necessario piùper “annunciare la nostra posizione”, fa sapere Osama Hamdan, alto funzionario diin Libano, come riporta The Times of Israel., ricorda

BA - hamas - MEME BY EMILIANO CARLI 1. ISRAELE, IL qatar : ' hamas È pronto A riprendere I COLLOQUI PER IL RILASCIO DI OSTAGGI' Estratto da ... (247.libero)

Hamas prende ancora tempo sulla proposta di tregua e rilascio degli ostaggi. I leader stanno esaminando l'accordo elaborato da Israele, Qatar, Egitto e Stati Uniti, ma è necessario più tempo per “annu ...Dopo l'attacco in Iraq e Siria contro i gruppi affiliati all'Iran, gli Usa hanno lanciato insieme con il Regno Unito un raid su 36 obiettivi Houthi in 13 località dello Yemen come risposta ai continui ...Ankara infatti non considera Hamas un'organizzazione terroristica e negli ultimi ...secondo il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby agli attacchi hanno preso parte diversi aerei, ...