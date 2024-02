Ha una cisti e va all’ospedale quattro volte in una settimana Viene sempre dimesso e muore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024)a 38 anni dopo essere andatoal pronto soccorso nel giro di una. Ora i familiari vogliono chiarezza sulla vicenda: aperta così un’inchiesta. È successo a Vicenza, in Veneto. Matteo Bertoldo, padre di una 11enne, venerdì 19 gennaio era andatodi Santorso per unainfiammata nell’inguine. Troppa gente in sala d’attesa, così ha deciso di tornare il giorno seguente per ricevere le cure dei medici che gli hanno consigliato di assumere degli antidolorifici. Ma martedì 23 ecco la ricaduta: ha perso tanto sangue, è stato nuovamente medicato e poi operato. Poi, la visita tre giorni dopo. Ma una volta rientrato a casa, a Piovene Rocchette, ecco l’emoraggia. Durante il trasferimento d’urgenza in ospedale il decesso. Così la procura ha aperto un ...