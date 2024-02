Ha annunciato l’addio alla Roma | ha l’accordo con il presidente

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 4 febbraio 2024) Laha iniziato a costruire una rosa importante per il futuro ma ci sono addii che sembrano già certi per altre big. I giallorossi hanno detto addio a José Mourinho poche settimane fa per affidare la panchina a Daniele De Rossi con cui le prime partite sono state positive dal punto di vista dell’atteggiamento. La squadra è certamente molto forte e capace di poter raggiungere obiettivi importanti nel prossimo futuro, ma la società dovrà stabilire bene quale sia il progetto reale a cui affidarsi per crescere. Il futuro delladovrà essere molto importante ma non è detto che tutti i campioni della rosa attuale resteranno anche in vista delle prossime stagioni. C’è chi pensa a un futuro lontano, in altri top club e in situazioni anche più “comode” per esprimere il proprio talento. Calciomercato, addio: ...