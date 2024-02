Guerra in Ucraina | news in diretta Kiev bombarda una panetteria nel Lugansk occupato | almeno 28 civili morti Mosca | “Usate armi occidentali”

almeno cinque civili sono rimasti uccisi e sei feriti in un bombardamento delle forze ucraine su una panetteria a Lisichansk , nella regione di ... (feedpress.me)

almeno due civili sono rimasti uccisi e sei feriti in un bombardamento delle forze ucraine su una panetteria a Lisichansk , nella regione di Lugansk, ... (feedpress.me)

alla fine tutti e 27 i paesi dell'Unione europea hanno dato il via al programma di aiuti militari all'Ucraina per 50 miliardi. Il premier ungherese, ... (iltempo)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 1 febbraio, in diretta. Secondo fonti citate dalla «Cnn» il leader ucraino si appresterebbe a ... (corriere)

Guerra in Ucraina - è questa l’idea di stabilità internazionale che gli Usa hanno in mente?

di Stefano Briganti “L’Ucraina è diventata il campo di battaglia per l’America e per il suo stesso futuro… per la nostra posizione difensiva e ... (ilfattoquotidiano)