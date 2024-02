Gravissimi infortunio | l’allenatore distrutto | “Possiamo solo pregare”

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 4 febbraio 2024) La giornata calcistica si chiude con grande preoccupazione per un calciatore di una big: il tecnico non nasconde la gravità dell’”: non c’è altro da fare quando il destino ha deciso di voltarti le spalle. Arrivano, nel calcio come nella vita, i momenti no, quelli in cui tutto sembra andarti storto. Allora in casi come questi si rischia di lasciarsi andare, anche perché reagire è molto complicato. Lo è sicuramente per Lisandro Martinez, 26 anni, difensore argentino del Manchester United. Il campione del mondo con la sua Nazionale è stato vittima di un terribilenel match di questo pomeriggio che ha visto i ‘Red Devils’ trionfare contro il West Ham, continuando la striscia positiva in campionato che dura ormai da tre giornate. Un successo amaro però per la ...