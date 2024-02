Gratta e vinci | Parco della vittoria esiste davvero | che rivelazione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 4 febbraio 2024), questa scoperta potrebbe lasciarvi senza parole:e questa ne è la dimostrazione. Quanto abbiamo “sbavato” per quel famigerato. Quanto abbiamo sognato di poterlo comprare con le nostre banconote virtuali e pavoneggiarci davanti a tutti. Quante volte abbiamo goduto quando un altro giocatore si fermava su quella casella di colore viola ed era costretto a dare fondo al suo patrimonio, per poterci corrispondere la tassa dovuta per la sosta sulla nostra costosissima proprietà. PixabayNel caso in cui qualcuno non lo avesse capito, perché magari non ha mai conosciuto il gioco da tavolo più famoso di tutti i tempi, è del mitico Monopoli che stiamo ...