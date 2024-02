Grandi interventi in arrivo La biblioteca andrà all’ex Onmi L’archivio all’ex Aeronautica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lacomunale sarà trasferita, mentredel Comune. Poi via alle asfaltature a Porto Santo Stefano. Sono diverse le opere in corso e in dirittura d’che il Comune sta portando avanti in questo inverno, in vista della prossima stagione primaverile. Per quanto riguarda Porto Ercole, "stiamo facendo l’illuminazione alle palme sul lungomare – spiega il sindaco Arturo Cerulli –. Ci saranno delle lampade che faranno luce dal basso. E bagni pubblici nuovi vicino ai due moli sul porto. Uno dei quali sorgerà al posto dell’ufficio turistico, che sarà trasferito. E stiamo portando avanti il percorso al campo sportivo, dove verrà fatta una palestra e sarà sistemato il ...