Grande Fratello | una nota showgirl pronta a varcare la porta rossa | ecco chi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dopo più di quattro mesi dall’inizio del, la Casa di Cinecittà continua ad accogliere nuovi inquilini. Con l’annuncio del prolungamento del reality (che terminerà ad aprile) il conduttore Alfonso Signorini e la produzione delsono alla ricerca di nuovi concorrenti. Stando alle ultime indiscrezioni, alasarà una, ovvero Simona Tagli. L’ex conduttrice ha già partecipato a L’Isola dei Famosi nel lontano 2006 ma decise di abbandonare il reality dopo 12 ore di permanenza in Honduras. A fare il suo nome come nuova concorrente del(che dovrebbe entrare in gioco nel corso della puntata di domani, lunedì 5 febbraio) è stato ...

In giardino, al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha salutato pubblicamente Garibaldi: "Ciao Giuse! Dai che torni, lunedì tornerai...". Probabile quindi che il 30enne rientri in gioco nella puntata in ...E, dopo lo spavento dell’altra sera con il malore che ha dfatto arrivare l’ambulanza all’interno della casa del Grande fratello, il peggio è passato. Il concorrente dovrebbe dunque rientrare al più ...Il concorrente del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi ha avuto un malore ed è stato costretto ad uscire dalla Casa: ecco come sta.