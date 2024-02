Grande Fratello | parla la mamma di Monia La Ferrera | “Mi è dispiaciuto il comportamento di Massimiliano Varrese che ha finto di…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nel corso dell’ultima puntata del, andata in onda lo scorso lunedì, a lasciare la Casa è stataLa, la quale è risultata la meno votata dal pubblico. Durante la sua permanenza all’interno della Casa,ha fatto spessore di sé per via del rapporto con: i due, infatti, si sono ritrovati insieme all’interno del reality dopo ben quindici anni dalla fine della loro relazione e per entrambi rivedersi e passare del tempo l’uno vicino all’altra è stato fonte di gioia.però ha sempre mostrato una certa reticenza nel lasciarsi andare con l’attore, soprattutto per via di alcuni suoi comportamenti che non sono piaciuti alla donna. Nei giorni prima che La...