Grande Fratello | l’ex moglie di Massimiliano interviene | “Sono allibita”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di domenica 4 febbraio 2024)diVarresevia social: ecco cosa è emersoVarrese nelle ultime ore nella Casa più spiata d’Italia si è ritrovato al centro di qualche nuova polemica. L’attore continua la sua esperienza all’interno del gioco tra alti e bassi e poche oredi, Valentina Melis, è intervenuta tra le sue stories Instagram dichiarando: “(scusate non riesco a trovare un altro termine in questo momento ma sicuramente ce nedi migliori per descrivere il mio stato d’animo) da quello che sta succedendo alla mia vita da Settembre ad oggi. ...