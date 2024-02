Grande Fratello | anticipazioni del 5 febbraio | i nominati | cosa svelano i sondaggi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il17 prosegue con la trentaquattresima puntata, in onda lunedì 52024 in prima serata su Canale 5. Novità in arrivo nel corso del nuovo appuntamento del reality, condotto da Alfonso Signorini e commentato in studio da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Prosegue la messa in onda del17, all’insegna dei continui cambiamenti all’interno del palinsesto televisivo. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, continuerà per ora ad andare in onda con un solo appuntamento settimanale, di lunedì sera. La trentaquattresima puntata del programma, prevista per il 5, ripartirà dall’eliminazione di Monia La Ferrera. L’hostess, ex fidanzata di Massimiliano Varrese, è stata la meno votata nel televoto contro Federico Massaro, Fiordaliso, Perla ...