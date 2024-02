Grammy Awards 2024 | dove vederli in Italia e nomination

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il mondo della musica è in fermento e l’attesa per uno degli eventi più prestigiosi è alle stelle. Parliamo dei, l’equivalente musicale degli Oscar del cinema. Non c’è dubbio che siano uno degli argomenti più discussi online in questo momento,abbiamo potuto ammirare anche alcuni degli outfit più iconici. Mae come è possibile seguirli dall’? Ecco tutte le informazioni utili per non perdere nemmeno un momento di questa straordinaria celebrazione musicale.vedere iin diretta TV Il giorno dell’evento è domenica 4 febbraio, ma l’orario va adattato per gli spettatorini. La cerimonia inizia alle ore 20.00 negli Stati Uniti d’America, il che ...