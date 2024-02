Graduatorie terza fascia ATA | aggiornamento nel 2024 o nel 2025? Le ultime notizie LIVE Lunedì 5 febbraio alle 15 | 00

Uil Scuola Rua, che in tempi non sospetti chiese al Ministero un incontro per avere chiarimenti sul conseguimento della certificazione ... (orizzontescuola)

Sugli emendamenti al Decreto Milleproroghe il voto in Commissione Bilancio avverrà nella prossima settimana, verosimilmente tra mercoledì e giovedì.A breve il voto sugli emendamenti al Milleproroghe sulle deroghe al vincolo alla mobilità e sul rinvio dell'aggiornamento ATA terza fascia.Torna a vincere il Ravenna FC e lo fa in grande stile, vincendo per 2-0 nella difficile trasferta di Corticella, terza in graduatoria prima di oggi. Dopo lo stop di settimana scorsa, i giallorossi rip ...