Gorgone | Basta lasciare punti per strada

(Di domenica 4 febbraio 2024) E’ vero che la Spal, una delle cosiddette "nobili decadute", non è riuscita ad adattarsi al campionato di serie "C" ed oggi è a sgomitare nei bassifondi della classifica (terz’ultima con 21), con la panchina dell’allenatore Colucci che traballa. Ma proprio per questo motivo scenderà al "Porta Elisa" decisa a fare risultato e, dunque, sarà avversario da non sottovalutare. Davanti ci sarà la Lucchese che, pur stando meglio in classifica, non può permettersi altre fermate, specialmente tra le mura di casa. Nella sostanza, è un match spartiacque per entrambe. Per la Spal che deve provare con forza a scrollarsi di dosso la paura di dover lottare per la sopravvivenza; per la Lucchese che, per risalire la china, ha la necessità, intanto, di tornare a vincere e, poi, di dare continuità di risultati. Cosa che è mancata nell’ultimo periodo. Entrambe hanno sfruttato la ...