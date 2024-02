Google Bard diventa Gemini | in arrivo nuove funzioni e app Android dedicata

(Di domenica 4 febbraio 2024)sta preparando importanti novità in termini di rebranding eper, il suo assistente basato su IA. L'articolo proviene da Tutto

Pare che il colosso di Mountain View non abbia ancora deciso il nome definitivo per Assistant con Bard , intanto arriveranno alcune ... (tuttoandroid)

Google ha esteso la diffusione del suo LLM Gemini Pro per Bard ad altre 40 lingue, compreso l’ Italia no. All’orizzonte c’è anche un possibile cambio ... (dday)

Google ha esteso la diffusione del suo LLM Gemini Pro per Bard ad altre 40 lingue, compreso l’ Italia no. All’orizzonte c’è anche un possibile cambio ... (dday)

Con una base molto forte sviluppata nel 2023, i modelli di IA multimodale nel 2024 avranno un impatto incredibile e mai visto prima ...L'intelligenza artificiale promette di generare il video in un singolo processo, anziché dover lavorare sulle singole immagini fisse.Aggiornamento 02/02: a quanto pare il rebrand non riguarderà soltanto Assistant con Bard, ma l’intero servizio di intelligenza artificiale di Google potrebbe cambiare nome in favore di un brand più… L ...