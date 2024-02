Golf | Bahrain Championship 2024 | vince il sudafricano Frittelli | azzurri fuori dalla top-20

(Di domenica 4 febbraio 2024) IlDylansi è aggiudicato ildisul percorso del RoyalClub.– al suo terzo successo nel DP World Tour – grazie a tre birdie decisivi nel finale chiude con un totale di 275 (-13), piazzandosi davanti al connazionale Zander Lombard e allo svedese Jesper Svensson, entrambi secondi con 277 (-11). Al quarto posto Ockie Strydom con 279 (-9) chiude il dominio. Filippo Celli è il migliore degli ottoin gara, chiudendo comunquedai primi 20 in 23esima posizione con 284 colpi (-4). Più indietro Manassero, 35° con 287 (-2), Andrea Pavan 48° con 22 (par) e Lorenzo Scalise, 70° con 295 e unico sopra il par a +7. SportFace.

