Giuseppina a 103 anni sindaco per un giorno

(Di domenica 4 febbraio 2024)Lanticina il 31 gennaio ha raggiunto il considerevole traguardo dei 103di vita. Ilsuccessivo è stata festeggiata dalla figlia Valeria Valisi, dalla nipote Ilaria e da altri parenti, alla presenza delSara Bettinelli e del parroco don Marco Zappa. Il, oltre ad un omaggio floreale, le ha permesso di indossare la fascia tricolore ed essere “per un”.da quando ha superato il traguardo del secolo di vita è andata a risiedere alla Casa di riposo Azzalin. È originaria di Magenta. Sarta di professione ha fatto dell’eleganza e dell’amore per il bello il suo tratto distintivo. "Abbiamo appreso che la longevità è di famiglia in casa Lanticina, dovenon è l’unica ad aver ...

(mi-lorenteggio.com) Inveruno, 3 febbraio 2024 – E questa volta sono 100 + 3. Già, perchè per la Signora Giuseppina Lanticina il secolo di vita – un traguardo già di per sè storico – è stato largament ...Gran bel giorno per la signora Maria Giuseppa Derosa, detta Giuseppina. Oggi, con i figli e i nipoti, ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Nella sua abitazione ha ricevuto anche la gradita visita ...