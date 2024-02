Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati? “Lei voleva sposarsi”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sembrano esserci ormai pochi dubbi.DeGussallisi sarebbero. Manca ancora una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma gli indizimolti. La coppia infatti si sarebbe allontanata dopo un viaggio in Messico anche con familiari e amici nei giorni di capodanno. Un altro segnale è chespariti da post e stories reciproche, elemento non solito per i due, soprattutto per l’influencer. I dueinsieme da quattro anni, ma adesso le loro strade si sarebbero divise per concentrarsi sui rispettivi impegni. A fine del 2023 i due erano andati a convivere in una casa lussuosissima con siparietti social sugli arredi e sul trasloco. In passato le voci di una rottura della coppia erano state smentite. Ma ...