Giugliano | minacciata di morte per denaro dal compagno

(Di domenica 4 febbraio 2024)in Campania, il suolo minaccia die gli chiedeCarabinieri arrestano 26enne I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia diin Campania hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e tentata estorsione un 26enne di Caserta già noto alle forze dell’ordine. É notte fonda quando da un appartamento aun uomo chiede aiuto ai carabinieri. Il suo, tossicodipendente, lo stava minacciando diperché voleva del. Era l’ennesima volta. I carabinieri arrivano sul posto e il 26enne non ha alcuna voglia di calmarsi. L’uomo, anche davanti ai militari, continua a minacciare il suoche viene difeso dai carabinieri che ...

GIUGLIANO – I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e tentata estorsione un 26enne di Caserta già no ...I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale Brendo Seferovic, 30enne ...Tre persone, tutte di Giugliano in Campania e tra i 52 ed i 68 anni, sono state arrestate dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Aversa. La banda aveva colpito, il 13 dicembre 2021 ...