GIRONE B Vigor Castelfidardo | soffre ma vince

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024)3 PALMENSE 2: Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia (15’ st Ballarini, 46’ st calligari), Mosca, Bandanera, Santoni, Pincini, Malaccari (8’ st Gioielli) Storani (15’ st Altobello), Terrè, Rombini. Panchina: Flumini, Magi, Romagnoli, Barigelli, Testa. All. Manisera. PALMENSE: Osso, Virgili (CingolanI), Gregonelli, Zavaiv, Ferri, Mouad, Nazziconi M. (32’ st Pelliccetti), Mauro, Ferranti, Biondi (38’ st Tassi), Nazziconi F. (32’ st Petrarulo). Panchina: Iommi, Silenzi, Silvestri, Marcaccio, Recanatini. All. Cardelli. Arbitro: Falgiani di Ascoli Piceno. Reti: 11’ pt e 16’ pt Pincini, 32’ pt Ferranti, 37’ pt Mauro, 31’ st Gioielli Latorna alla vittoria. Sofferta, contro una Palmense mai doma. La partita sembra mettersi subito in discesa. Dopo 16’ i padroni di casa sono in ...