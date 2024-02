Girona | Michel polemico | “Il gol annullato è un chiaro errore del VAR”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lo 0-0 contro la Real Sociedad non è affatto andato giù a Mìchel, tecnico del, che a fine gara ne ha avuto per tutti: “Il gola Yangel Herrera è undel VAR perché è arrivato dopo oltre 40 secondi e tre giocate. Non si può intervenire su una cosa accaduta più di 40 secondi prima, altrimenti se si inizia a riavvolgere il nastro ci sono molte azioni che andrebbero sanzionate“. Espulso dall’arbitro Gil Manzano per aver protestato in maniera eccessiva,ha criticato anche questa decisione: “Non ho insultato o mancato di rispetto a nessuno né sono saltato in campo. Ho solo chiesto spiegazioni per un fallo, la reputo una punizione eccessiva“. E sull’ammonizione di Blind, diffidato e quindi assente contro il Real Madrid: “Daley mi ha detto di aver semplicemente chiesto ...

La squadra di Michel spreca la chance di passare in testa, in vista della sfida della prossima settimana proprio contro gli uomini di Ancelotti. Blind ed Herrera - così come l'allenatore - salteranno ...La squadra di Michel non va oltre lo 0-0 e resta a -1 dai blancos, impegnati domenica nel derby con l'Atletico. Altra boccata d'ossigeno per il Barcellona che vince 1-3 in casa dell'Alaves. Secondo go ...I biancorossi non vanno oltre lo 0-0 interno con la Real Sociedad, i blaugrana eurorivali del Napoli si impongono 3-1 in trasferta. Il Valencia batte l'Almeria ...