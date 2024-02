Giovani che diventano jihadisti Come nasce l’integralismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Cosa sognano i lupi? Se lo chiede il protagonista di questa storia, Nafa Walid, al termine della sua vicenda umana, quando la metamorfosi è già avvenuta. Da aspirante attore, giovane, aitante, disposto a tutto per il successo, fino a sanguinario combattente della jihad, barba lunga, guance scavate, il volto irriconoscibile. La gola ancora ingombra del sangue delle sue prede, spesso innocenti, uccise senza più un minimo sussulto di umanità o di rimorso. Cosa sognano i lupi? è anche il titolo di questa storia di Yasmina Khadra, concepita sul finire del Novecento con il carattere e l’intraprendenza del classico letterario fin dal prologo. Uscito in Francia nel 1999, in Italia è alla sua terza pubblicazione e al suo terzo editore: Feltrinelli nel 2001, Mondadori nel 2008, quindi Sellerio pochi mesi fa nella collana ‘La memoria’. Venticinque anni di vita e di avventure per un romanzo ...