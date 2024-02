Giovane puteolana si presenta ai carabinieri | Meglio il carcere che i domiciliari con mamma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 febbraio 2024) Preferisce ilinvece che restare agli arrestia casa sua con la madre: “Non andiamo proprio d’accordo, non ce la faccio”. E così evade e siai, chiedendo di essere portata in cella. Protagonista della vicenda una 23enne bloccata daia Casamicciola, sull’isola di Ischia, dopo essere stata trovata con un chilo di hashish. La, residente a Pozzuoli, era stata posta agli arresti a casa in attesa del processo. Ma ci è rimasta poco e soprattutto non avrebbe potuto resistere oltre, almeno questo è quello che ha raccontato aiquando si èta in caserma chiedendo di essere spostata e portata in. Una volta informata l’autorità giudiziaria, i ...