Giò Manzoni nel salotto di Villa Bigatti

(Di domenica 4 febbraio 2024) Colorare la Città Giardino. Giò, artista nato in Bolivia con fama internazionale, ha proposto le sue idee per rendere più attrattiva Cusano Milanino. Lo ha fatto grazie alla "call" di Lidia Arduino e dell’associazione Cittàgiardino, che da tempo vogliono ravvivare la città grazie alla bellezza. "Cusano ha accolto bene il mio entusiasmo per estendere l’arte alle pareti e ai palazzi – spiega-. Tra le prime proposte c’è quella di cercare di dare alla facciata diuna copertura con piastrelle che richiamino il liberty, quindi con disegni floreali, con volti e colori". C’è già anche lo sponsor. "Un’azienda di Macerata, Grandinetti, ha donato clementine che sarebbero ideali per ricoprire la parete di questache ha già una forte simbologia. Vogliamo valorizzarla ancora di ...